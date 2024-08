Man-Kei To s'impose largement dans son groupe bien qu'elle se soit "préoccupée du tirage"

Man-Kei To (BWF 3) a conclu avec succès la phase de groupes du tournoi de para badminton des Jeux Paralympiques 2024, smaedi à Paris. To a pris le dessus sur la Sud-Coréenne Kwon Hyunah (BWF 15) pour s'assurer de la 1re place de son groupe de trois. "J'avais de très bonnes sensations sur le court", a-t-elle ensuite confié avec satisfaction.

"J'ai eu beaucoup le contrôle et j'ai pu imposer mon jeu à mon adversaire. Je la connais bien, mais elle a été absente pendant un certain temps à cause de blessures. Je ne savais donc pas à l'avance quel serait son niveau, mais je ne voulais pas non plus en tenir compte. Je me suis contentée de faire ce que j'avais à faire."

La préparation de son deuxième match de poule n'a pas été idéale. "J'avais les nerfs à fleur de peau et je faisais ce qu'il ne fallait pas", a expliqué la badiste. "J'étais déjà sûre d'être en quart de finale avant mon match et je me suis surtout préoccupée du tirage au sort de la phase à élimination directe, qui devait avoir lieu après mon match. J'ai ensuite discuté avec mon entraîneur et après l'échauffement, le stress a disparu et j'ai joué un bon match."