Marco Penge et Tom Vaillant en tête du Challenge Tour Grand Final après le premier tour

Penge, 25 ans, a rendu une carte de six birdies, un bogey et un double bogey tandis que Vaillant, 21 ans, a réalisé six birdies et trois bogeys pour un tour à trois coups sous le par. Le duo compte deux coups d'avance sur l'Irlandais Conor Purcell, le Zimbabwéen Benjamin Follett-Smith et l'Allemand Maximilian Rottluff.

Le top 45 de la saison 2023 du Challenger Tour participe au Challenge Tour Grand Final. Les 20 premiers de ce tournoi obtiendront une carte pour le DP World Tour, le circuit européen, pour la saison 2024.