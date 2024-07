Matthis Besard 9e après le troisième tour du BMW International Open

Bésard, 24 ans, a démarré par un bogey mais a ensuite réussi quatre birdies. Avec son score de 207 coups, sept sous le par, le Flandrien compte cinq coups de plus que le duo de tête composé par l'Écossais Ewen. Ferguson et l'Anglais Jordan Smith. Le Suédois Jens Dantorp et le Français Romain Langasque se partagent la troisième place, à deux coups des leaders.

Thomas Pieters, qui a terminé la deuxième journée à la 24e place, a dû se contenter d'un tour en 71 coups avec quatre birdies et trois bogeys. Avec un total de 210 coups, il a concédé quatre places et se retrouve donc en 28e position.