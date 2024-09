Michele George remporte le freestyle et conquiert un septième titre paralympique

Michele George a remporté un nouveau titre à l'occasion du concours individuel freestyle de para dressage en Grade V, aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. Dans le cadre du Château de Versailles, la cavalière de 50 ans a surclassé la concurrence sur Best of 8 avec une note de 81.470%, pour s'arroger son septième sacre paralympique. Kevin Van Ham (Eros van ons Heem) a terminé 5e avec un score de 73.010%.

L'Allemande Regine Mispelkamp (Highlander's Delight) empoche l'argent, et la Britannique Sophie Wells (LJT Egebjerggards Samoa) le bronze.

La note technique de 77.700% et la note artistique de 85.240% rapportent une deuxième médaille d'or à Paris à Michele George et Best of 8 après la victoire sur le Grand Prix Test mercredi. Kevin Van Ham y avait terminé 6e.