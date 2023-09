Mondial-2023: Arundell et Farrell en héros du festival de l'Angleterre face au Chili

Si ce n'est une certaine imprécision face aux perches, trois transformations manquées, Farrell n'a pas donné l'impression d'un joueur n'ayant pas disputé de match depuis six semaines et son carton rouge contre le pays de Galles. Une exclusion pour un plaquage haut lui ayant coûté quatre rencontres de suspension.

Et si "Faz" (16 pts) a échoué d'une unité à égaler Jonny Wilkinson comme joueur ayant inscrit le plus de points pour l'Angleterre (1.179), c'est le prometteur Henry Arundell (20 ans) qui a signé une petite entrée dans l'histoire. Le futur joueur du Racing 92 est devenu le troisième homme à réussir un quintuplé dans un match de Coupe du monde, derrière l'historique sextuplé du Néo-Zélandais Marc Ellis, en 1995.

Quant à Marcus Smith, titularisé pour la première fois du Mondial et à l'arrière --une grande première en club comme en sélection--, l'ouvreur, auteur de deux essais, n'a pas manqué l'occasion de montrer l'étendue de son talent.

A l'image de son premier, juste avant la mi-temps, résumant son culot, sa finesse et sa capacité d'accélération, quand le N.10 des Harlequins s'est emmené le ballon au pied de la mi-terrain pour prendre de vitesse trois Chiliens à la course et aplatir.

Malgré son petit gabarit (1,76m), le natif de Manille s'est montré solide à la réception et altruiste en offrant un cinquième essai à Arundell (69e) alors qu'il aurait pu aplatir lui-même. Le poste d'ouvreur étant bouché par George Ford, très convaincant lors des succès face au Japon (34-12) et surtout contre l'Argentine (27-10) avec ses trois drops, Smith a montré qu'il avait un avenir à l'arrière.