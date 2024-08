Nafi Thiam : "Très fière de moi, j'ai travaillé dur pour gagner trois titres olympiques"

"C'est fou" a-t-elle poursuivi. "Chacun des Jeux Olympiques ont été différents. J'ai dû aller à Rio et Tokyo pour les premiers. C'est spécial d'avoir pu réaliser cela devant ma famille et mes amis proches. J'ai vraiment dû me battre à fond jusqu'à la fin. C'était une sacrée compétition. Je suis très fière de moi d'avoir été capable de remporter trois médailles d'or olympique."

Thiam a ensuite évoqué le 800m où il lui fallait concéder moins de 8 secondes et demi sur Katarina Johnson-Thompson pour enlever le titre. "Je savais qu'elle allait y aller. Elle n'avait rien à perdre. J'avais fait une très bonne course à Rome (à l'Euro en juin). J'ai beaucoup travaillé le 800m. J'étais confiante. J'ai essayé de la garder à l'oeil tout le temps, de ne jamais la laisser filer, de presque chuter (sourires). Je suis très contente d'avoir pu terminer avec un record personnel (du 800m en 2:10.62, ndlr)."