Nafi Thiam veut surtout profiter: "Je n'ai plus rien à prouver"

Nafi Thiam peut réaliser une performance unique en décrochant un troisième titre olympique en heptathlon et inscrire un peu plus son nom dans l'histoire de l'athlétisme. Mais ce n'est pas ce qui motive la Namuroise, a-t-elle indiqué dimanche, à quelques jours de son entrée en compétition au Stade de France.

"Je vais bientôt avoir 30 ans, ce sont mes troisièmes Jeux, et je veux à présent vraiment en profiter", a confié Thiam. "La précédente expérience à Tokyo n'était pas très positive, malgré le bon résultat, et je veux surtout en profiter. Je n'ai plus rien à prouver. Je veux vraiment vivre ces Jeux pour moi-même, pas pour montrer aux autres que je peux écrire l'histoire. Pour moi, c'est beaucoup plus profond. Je m'approche de ma fin de carrière et c'est là qu'on vit les choses différemment."

Les attentes autour de Thiam sont à nouveau élevées. Mais cette pression qui lui est imposée de l'extérieur ne préoccupe pas la double championne du monde. "A un moment donné, on se rend compte que les gens n'arrêtent pas de créer des attentes, que tu vas réussir ceci ou cela. Ici, à Paris, je veux avant tout en profiter. Cela signifie que je ne me mets pas la pression, que je ne me préoccupe pas d'atteindre un objectif pour obtenir de la reconnaissance. Je sais que quoi qu'il arrive, les gens qui m'entourent ne seront jamais déçus. Ils sont déjà très fiers, tout comme moi je le suis déjà de moi-même."