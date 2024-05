NBA: Bilal Coulibaly, le Frenchie de DC, rêve des Jeux après une saison réussie

"J'étais pas bon du tout!": Bilal Coulibaly se rappelle d'un grand sourire son enfance et ses premiers "tirs à la cuillère", pour essayer de glisser le ballon dans le panier, loin d'imaginer qu'il atterrirait un jour dans les filets de la NBA et probablement de l'équipe de France.

"Au fur et à mesure des semaines, le dribble était déjà beaucoup mieux et j'arrivais à tirer normalement", le ballon au-dessus de la tête et le poignet cassé pour le guider. Jeune joueur de Courbevoie, en banlieue parisienne, Bilal a alors 11 ans.

Huit ans plus tard, ses bras ont poussé et ses jambes aussi. Elles portent les 2,03 m d'un jeune adulte fraîchement installé à Washington DC.

"Le rêve", admet Bilal Coulibaly, son grand corps décontracté assis sur une chaise au centre du terrain d'entraînement de l'équipe de la capitale fédérale américaine pour un entretien avec l'AFP en avril.