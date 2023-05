NBA: les Lakers et le Heat entrevoient les finales de conférences

Les Lakers, sauvés par l'inattendu Lonnie Walker, intenable au dernier quart-temps, ont battu à l'arraché les Warriors (104-101) et ne sont plus qu'à une victoire de la finale de conférence Ouest, tout comme le Heat à l'Est, solide vainqueur des Knicks (109-101) lundi.

Golden State, champion sortant, est proche de la sortie, New York est également dos au mur.