NBA: Milwaukee renverse Toronto grâce à Antetokounmpo et Lopez

Leaders de la conférence Est, les Bucks ont remonté un déficit de huit points au tournant du quatrième quart-temps et filé vers la victoire avec 17 points de Lopez (sur 26 au total).

Un triple double de Giannis Antetokounmpo et un dernier quart-temps de feu de Brook Lopez ont permis à Milwaukee de se relancer dimanche en NBA face à Toronto (118-111), trois jours après une défaite surprise à Indiana.

Dans les autres rencontres, Austin Reaves a inscrit 35 points, nouveau record personnel, et permis aux Lakers de rebondir à Orlando (111-105) deux jours après la claque infligée par Dallas.

Chez les Raptors, 9e à l'Est, Fred VanVleet a été le plus prolifique avec 23 points.

Antetokounmpo a terminé avec 22 points, 13 rebonds et 10 passes décisives pour conforter la première place de Milwaukee (51 v-20 d) devant les 76ers de Philadelphie.

Face au Magic, le même scenario que contre les Cavs a manqué de se répéter avec une égalisation à 101-101 à 2 minutes 39 du terme, mais Reaves a sorti le grand jeu en inscrivant les dix derniers points. Tout reste possible pour les Lakers, 10e à l'Ouest.

"A partir de maintenant, chaque match devient crucial et chaque victoire aussi", a reconnu le héros du jour. "La clé, ce sera notre façon d'aborder les rencontres. Si on se concentre sur ce qu'il faut faire, on a ce qu'il faut pour être l'une des meilleures équipes de la Ligue".

- Atlanta encore dans la course -