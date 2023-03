Nico Echavarria remporte l'Open de Porto Rico, sa première victoire sur le circuit PGA

Nico Echavarria, 28 ans, a rentré une quatrième et dernière carte de 68 avec six birdies, pour deux bogeys, à quatre sous le par pour totaliser 267 coups, à 21 sous le par. Il devance de deux coups l'Américain Akshay Bhaita et de cinq deux autres Américains Nate Lashley et Carson Young qui se partagent la troisième place.

Outre un chèque de 684.000 dollars, Nico Echavarria se voit offrir une invitation pour le Players Championship doté de 25 millions de dollars qui débute jeudi.

- Classement finale après le 4e tour (par 72):

1. Nico Echavarria (Col) 267=67-67-65-68 -21

2. Akshay Bhatia (USA) 269=66-71-67-65 3. Nate Lashley (USA) 272=71-65-67-69