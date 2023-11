Nicolai Hojgaard remporte le DP World Tour Championship de Dubaï

Deuxième du Nedbank Golf Challenge la semaine dernière, Hojgaard a réalisé le meilleur tour de la journée avec neuf birdies et un bogey. Avec son score global de 21 sous le par, le Danois a devancé de deux coups le Norvégien Viktor Hovland et les Anglais Tommy Fleetwood et Matt Wallace. En cinquième position, à quatre coups, on retrouve un trio composé de l'Espagnol Jon Rahm, du Sud-Africain Thriston Lawrence et du Français Matthieu Pavon.

Pour Hojgaard, il s'agit de sa troisième victoire sur le circuit DP World Tour, après l'Open d'Italie en 2021 et le Ras Al Khaimach Championship l'année dernière. Le citoyen d'Aarhus, 22 ans, a empoché 2.764.461 euros.