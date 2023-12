Nicolas Colsaerts ne passe pas le cut de l'Open d'Australie

Colsaerts avait été en grande difficulté jeudi sur le parcours du Lakes Golf Club et avait terminé 5 au-delà du par. S'il s'est amélioré, avec quatre birdies, quatre bogeys, un eagle et un double bogey, le Bruxellois a finalement échoué à 7 coups du cut fixé à -2.

L'Australien Min Woo Lee, lauréat de l'Australian PGA Championship dimanche, est revenu en tête. Il a bouclé un 2e tour en 64 coups après six birdies, un eagle et un bogey. Au classement, il a 3 coups d'avance sur l'Américain Patrick Rodgers et l'Écossais Connor Syme.