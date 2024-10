Nicolas Colsaerts prend la deuxième place de l'Alfred Dunhill Championship en Ecosse

Le golfeur belge a rentré une dernière carte de 70 sur le parcours de St. Andrews Old Course avec quatre birdies pour deux bogeys finissant à 23 sous le par. Colsaert a réussi le par sur le dernier trou, alors à égalité avec l'Anglais, mais Hatton y a réussi un birdie pour s'offrir sa 3e victoire à l'Alfred Dunhill Championship, un record.

Hatton a totalisé 264 coups (-24) pour 265 au Bruxellois.

Nicolas Colsaerts en reste pour l'heure à trois victoires dans sa carrière sur le circuit européen à l'Open de France en 2019, au World Match Play Championship en 2012 et à l'Open de Chine en 2011. C'est son meilleur résultat en DP World Tour depuis une 6e place précisément l'an dernier dans ce même tournoi en Ecosse.

Matthis Besard a lui terminé 43e après un dernier parcours bouclé en 71 coups (-1) avec deux birdies pour un bogey. Le Flandrien, 24 ans, termine à 12 sous le par avec un total de 276.

Lors de cet Alfred Dunhill Championship, les 168 participants jouaient un tour sur chacun des parcours de Kingsbarns, St. Andrews Old Course et Carnoustie au cours des trois premiers jours. Les joueurs qui ont franchi le cut après 54 trous se disputaient dimanche le titre sur le mythique parcours de St. Andrews Old Course.