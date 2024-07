Nina Sterckx en -49kg en haltérophilie: "Un choix plus risqué mais peut-être plus porteur"

Qualifiée à la fois pour la catégorie des moins de 49kg et des moins de 59kg pour les JO de Paris, Nina Sterckx avait le choix. La jeune haltérophile gantoise a opté pour la catégorie la plus légère où elle veut "prendre encore de l'expérience olympique".

"C'est un choix plus risqué, mais qui peut peut-être apporter un meilleur résultat", a confirmé Tom Goegebuer, son coach, ancien olympien. Des 14 haltérophiles qualifiées en -49kg, "sur le papier, elle est 7e au ranking, mais la différence entre la 3e et la 8e est minime".

De quoi nourrir des espoirs que veut tempérer Nina Sterckx, 22 ans le 26 juillet jour de la cérémonie d'ouverture. "La situation est différente par rapport à Tokyo. J'avais fait 5e en -49kg et je me dirigeais vers les -55kg (pour 1m57). Le contexte sera très différent, donc si je suis dans le top 8, je serai très contente. Je veux surtout prendre beaucoup d'expérience olympique, c'est le plus important pour moi. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux catégories, mais je pense qu'en -49kg, c'est là que j'ai le plus de chance."