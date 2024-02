Noah Lyles domine Christian Coleman sur 60 m aux championnats des Etats-Unis

Samedi, bien en tête après 40 mètres, il a vu Lyles fondre sur lui sur les toutes dernières foulées, pour le battre pour la première fois en six confrontations.

"J'ai rêvé du jour où j'améliorerais mon 60 m. Chaque année je suis venu m'y frotter pour aller plus vite, plus vite, plus vite", a déclaré Lyles après la course.

Ancien spécialiste du 200 m, Noah Lyles s'est mué en sprinteur complet ces dernières saisons: il a conquis trois titres mondiaux (100, 200 et 4x100 m) à Budapest l'été dernier.