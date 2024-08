Para-triathlon: l'ensemble des épreuves regroupées au 1er septembre à cause de la météo

Les épreuves de para-triathlon aux Jeux paralympiques, qui devaient se dérouler sur deux jours les 1er et 2 septembre et en partie dans la Seine, ont finalement été regroupées sur une seule journée "au regard des prévisions météorologiques", ont annoncé les organisateurs jeudi.

"Les 11 sessions à médailles se dérouleront désormais le 1er septembre, et non plus sur deux jours, les 1er et 2 septembre", peut-on lire dans un communiqué du comité d'organisation de Paris 2024.

La décision a été finalisée jeudi matin dans une réunion en présence notamment de la fédération World Triathlon et des autorités impliquées dans la réalisation des tests de qualité de l'eau de la Seine.