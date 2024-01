Pas de fracture, mais une opération à l'épaule pour Aleksander Aamodt Kilde

Le Norvégien, 31 ans, a été opéré samedi soir à Berne."Il s'est déboîté l'épaule et s'est coupé au mollet. Il ne souffre pas de fractures, mais de contusions", a fait savoir dimanche le médecin de l'équipe norvégienne de ski alpin Marc Jacob Strauss.

"Je suis ici (et je suis prise en charge par la seule et unique @MikaelaShiffrin)... réparé... Merci beaucoup pour tous les messages. Je suis reconnaissant pour tous les mots d'amour et de soutien. Ce sport peut être brutal, mais je l'aime toujours", a écrit le skieur.

Le Norvégien n'était pas le premier du week-end à chuter lourdement. Jeudi, le Suisse Marco Kohler s'est gravement blessé au genou droit. Le Français Alexis Pinturault a chuté vendredi dans le super-G, touché aussi genou.

L'Autrichien Marco Schwarz avait été victime de la même blessure alors qu'il était en tête du classement général de la Coupe du monde, victime d'une chute dans la descente de Bormio en Italie le 28 décembre.