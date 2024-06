Paulien Couckuyt et Hanne Claes éliminées en demi-finale du 400 m haies

Paulien Couckuyt et Hanne Claes ont été éliminées en demi-finale du 400 m haies aux championnats d'Europe d'athlétisme, lundi à Rome. Couckuyt, 2e de la 3e série, et Claes, 6e de la 1re série, ne sont pas parvenues à se glisser parmi les deux premières places qualificatives pour la finale. Leurs chronos se sont également avérés insuffisants pour faire partie des deux qualifiées au temps.

Dans la première course du jour, Hanne Claes a signé un chrono de 55.36. La Française Louise Maraval a dominé en 54.36 une série rapide, puisque les deux repêchées au temps en ont émergé. Il aurait fallu courir sous les 54.65 de la Portugaise Fatoumata Binta Diallo pour décrocher une place en finale.

La troisième course du jour a vu Paulien Couckuyt courir 55.24 pour terminer 4e. La Norvégienne Line Kloster a réussi le meilleur temps en 54.56. Couckuyt est encore en quête d'une place aux JO, elle qui dispose d'un record personnel à 54.47 établi à Tokyo 2021.

Au classement global des trois demi-finales confondues, Couckuyt et Claes ont signé les 15e et 17e performances. La Néerlandaise Femke Bol, championne d'Europe et du monde en titre, a survolé la 2e demi-finale en 54.16, le meilleur temps des qualifiées.

La finale aura lieu mardi à 21h18.