Perte de la moitié de son sang, 11 kilos de moins: victime d'une terrible maladie, Mike Tyson a failli mourir en juin

En effet, Mike Tyson raconte, sur X, avoir vécu des choses bien plus graves ces derniers mois, en revenant sur l'ulcère gastroduodénal qui l'a terrassé en juin dernier. Passé par l'hôpital, Tyson affirme avoir vécu l'enfer sur place. "J'ai failli mourir en juin. J'ai eu 8 transfusions sanguines, j'ai perdu la moitié de mon sang et perdu 25 kilos à l'hôpital. J'ai dû me battre pour être en soin et pour pouvoir me battre, j'ai donc gagné", a écrit l'Américain.

Tyson, qui n'avait plus combattu chez les professionnels depuis 2005, et après un bon début de combat, a été assez largement dominé par Paul, donné vainqueur à l'unanimité des juges après 8 rounds de 2 minutes. Un combat perdu, donc, pour la légende américaine. Mais ce dernier a révélé sur les réseaux sociaux n'avoir aucun regret quant à l'issue de ce duel.

"C'est l'une de ces situations où tu perds, mais tu gagnes quand même. Avoir mes enfants avec moi, qu'ils me voient me battre comme un diable et pouvoir tenir 8 rounds contre un combattant talentueux ayant la moitié de mon âge, c'est une expérience que personne n'a le droit d'exiger. Merci beaucoup", a-t-il ensuite conclu.

Tyson, légende de la boxe et plus jeune champion du monde des poids lourds en 1986, n'avait plus boxé chez les professionnels depuis juin 2005 et une défaite contre l'Irlandais Kevin McBride. Il avait dû repousser le combat initialement prévu contre Paul le 20 juillet, après avoir reçu un traitement médical le 26 mai à bord d'un avion en raison d'un ulcère.