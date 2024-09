Peter Genyn, en argent sur 100 m, savait qu'il signerait une bonne performance

"Je suis très bien parti", a-t-il analysé sa course. "Je me suis concentré sur Toni (Piispanen, qui a terminé troisième). Je suis parti plus vite que lui et je savais que cela me garantirait presque une médaille."

"Je suis très satisfait de cette médaille d'argent", a souri Genyn. "Il n'y avait pas grand-chose à faire de plus aujourd'hui. En raison de ma blessure cet hiver, je suis venu à Paris avec l'objectif de gagner une médaille. Et finalement, j'en ai deux. Grâce au bronze sur le 200 m, la pression était retombée, et je savais que j'allais signer une bonne performance aujourd'hui. Le Canadien était un peu trop fort. C'est le sport. C'est aussi la logique des choses. J'ai été champion paralympique pendant huit ans sur le 100 m. Maintenant, je dois céder la place à un autre athlète en fauteuil roulant. Ça ne me dérange pas tant que ça."