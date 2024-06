Plusieurs équipes choisissent Bruxelles pour leur camp pré-olympique de BMX Freestyle

Les équipes américaine, australienne et suisse de BMX Freestyle ont décidé de s'installer à Bruxelles pour leur camp d'entrainement pré-olympique, se réjouissent jeudi les organisateurs des Brussels Urban Sessions, le plus grand événement de Sports urbains en Belgique. Les différentes délégations participeront en effet à cette compétition bruxelloise fin juin puis profiteront des installations pour se préparer au mieux aux JO de Paris.

Du 27 au 30 juin, Brussels Urban Sessions accueillera la dernière grande compétition internationale de BMX Freestyle et de sports urbains (breaking, skateboard et parkour) dans le stade du Crossing à Schaerbeek. Alors que, d'ordinaire, le Park BMX est déconstruit dans la foulée, il y restera installé jusqu'aux Jeux Olympiques.

Avec plus de 1.200 mètres carrés et des rampes vertigineuses culminant pour certaines à 5m75 de hauteur, le Park de haut niveau offre un site d'entraînement exceptionnel pour les athlètes qui tenteront de décrocher une médaille à Paris, souligne Brussels Urban Sessions. L'installation accueillera des athlètes de renom tels que la Suissesse Nikita Ducarroz, médaillée de bronze aux JO de Tokyo, l'Américaine Hannah Roberts, quintuple championne du monde et médaillée d'argent olympique au Japon, et l'Australien Logan Martin, médaillé d'or aux Jeux de 2021.