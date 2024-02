Pour remplacer Nastja Claessens, Castors Braine attire Gabby Nikitinaite

Nikitinaite, 25 ans, arrive en provenance du club espagnol de Gernika avec qui elle a compilé 9,9 points de moyenne en Eurocoupe, éliminant Kangoeroes Malines en 16es de finale, et 5,1 points de moyenne en championnat. "Gabby possède la double nationalité lituanienne et anglaise. Dotée d un excellent shot, elle est également capable de jouer autour des pick and roll et elle propose un jeu sans ballon intéressant qui collera parfaitement à l'esprit d'équipe des Castors", ont écrit les Castors dans leur communiqué.

L'ailière arrive à Braine pour remplacer Nastja Claessens dont la saison est terminée à cause d'une blessure au poignet. La Belgian Cat s'était blessée au poignet gauche le 6 novembre en préparation pour la fenêtre de qualifications des Belgian Cats pour l'Euro 2025. L'ailière avait ensuite rejoué avec son club avant d'être à nouveau mise à l'arrêt en début d'année. Elle avait participé au tournoi de qualification olympique début février mais va devoir passer sur le billard à cause d'une fissure qui n'avait pas été détectée dans un premier temps.