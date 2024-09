Près de deux mois après, les rugbymen inculpés de viol en Argentine de retour en France

Dans la journée de mardi, les deux joueurs avaient reçu le feu vert pour quitter l'Argentine lors d'une audience -en leur absence- au tribunal de Mendoza (ouest). La justice a suivi les recommandations du parquet selon lequel l'accusation a "perdu de sa force initiale". A l'audience, l'accusation "ne s'est pas opposée", a précisé le tribunal de Mendoza dans un communiqué.

"C'est un film d'horreur qui n'aurait jamais dû exister. Cela n’aurait jamais dû arriver, aucune plainte n’aurait dû être déposée", a déclaré Me Cuneo Libarona mardi soir à l'aéroport.

Auradou et Jégou restent inculpés, depuis près de deux mois, de viol aggravé car commis en réunion. "Judiciairement, pour moi, ce retour en France signifie la fin des poursuites", a toutefois estimé sur France 5 Me Vey. "On ne fait pas rentrer en France des gens si on pense qu'ils ont commis les faits".