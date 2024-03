Rani Rosius, ravie de sa 6e place en finale du 60 mètres: "La preuve de ma régularité'

"C'était beaucoup de courses en une journée. Ma soirée était déjà réussie après les demi-finales. Courir aussi vite en finale, ce n'était pas possible pour mes jambes", a-t-elle expliqué. "Il y avait tellement d'émotion, tellement d'adrénaline dans mon corps après les courses précédentes. La concentration était un peu moins bonne. Mon départ a également été très mauvais".

La capitaine des Belgian Rockets, le relais national du 4x100m, a été impressionnante samedi sur la piste de l'Emirates Arena. Elle a remporté sa série en 7.12 de quoi approcher de 2/100 le record national de Kim Gevaert (7.10) établi en 2007 à Birmingham. En demi-finales, elle a égalé sa nouvelle meilleure performance personnelle et ainsi décroché son billet pour la finale où elle a couru en 7.14.

Il y a deux ans, Rosius a été éliminée dans les séries pour ses débuts aux Championnats du monde en salle, à Belgrade. Un an plus tard, elle a terminé 4e des championnats d'Europe en salle d'Istanbul. Samedi, elle a disputé sa première finale mondiale. "Cela signifie beaucoup pour moi", a-t-elle souligné. "C'est un peu incroyable."

La sprinteuse belge va maintenant pouvoir aborder la saison estivale en plaine confiance. "C'est certain", a-t-elle reconnu. "Commencer ainsi une longue saison, avec une finale, après un record personnel et avoir égalé celui-ci, c'est la preuve de ma régularité, aussi à un niveau plus élevé."