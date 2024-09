Raoul Ehren, ex-coach des Red Panthers, signe avec les Pays-Bas jusqu'en 2028

Ehren, 51 ans, avait quitté mardi son poste de sélectionneur de la Belgique afin de pouvoir prendre la tête de l'équipe nationale de son pays natal. Le Néerlandais avait mené les Red Panthers à la finale de l'Euro l'an passé et à la quatrième place des Jeux Olympiques de Paris cet été, où les 'Oranje', N.1 mondiales, ont décroché l'or.

Ehren était le T1 de l'équipe nationale féminine belge depuis décembre 2020 et avait encore un contrat de deux ans.

Ehren a déjà été champion du monde et d'Europe avec les Jong Oranje Dames et a remporté, en tant qu'entraîneur de Den Bosch, une série de titres nationaux et européens. "Je suis très honoré de cette nomination", a déclaré Ehren dans un communiqué de la KNHB. "Les équipes que j'ai entraînées ont souvent été chassées, parce que nous étions au sommet avec ces équipes depuis longtemps. Lors de la dernière période avec la Belgique, c'était l'inverse. Nous avons alors commencé à chasser les équipes qui étaient au-dessus de nous, y compris les Pays-Bas. Ce parcours a été fructueux et instructif, et j'en suis très reconnaissant. Mais à mes yeux, le sommet est de pouvoir devenir sélectionneur de ton pays natal. Cette opportunité se présente à présent et je suis heureux de la saisir. J'attends avec impatience les quatre prochaines années. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour rester au sommet, en collaboration avec le groupe de joueuses et la KNHB."