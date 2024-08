Raoul Ehren fier de ses joueuses : "On a mis le hockey féminin belge sur la carte"

"Perdre deux fois de si peu, ça fait mal, c'est certain", a lancé Raoul Ehren, entraîneur des Red Panthers, battues par l'Argentine aux shoot-outs (2-2, 3-1 so) dans le match pour le bronze des Jeux Olympiques, vendredi à Colombes. "Il ne faut pas oublier que c'était notre première aux Jeux depuis 2012."

"Nous venons de loin et nous avons mis le hockey féminin belge sur la carte, le futur s'annonce brillant", a estimé le Néerlandais avant de revenir sur la rencontre. "Les filles n'ont pas eu peur, elles ont tout donné et joué du beau hockey. Elles peuvent être fières de leur parcours. Je suis aussi fier de tout ce qu'on a accompli depuis plus de 3 ans et demi."

Beau joueur, Ehren a souligné la qualité des shoot-outs argentins. "Je dois être honnête, ils étaient d'un autre niveau."