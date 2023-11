Red Lions et Red Panthers joueront leur qualificatif olympique en Espagne, à Valence

Du 13 au 21 janvier, les Red Lions, champions olympiques en titre, ainsi que les Red Panthers tenteront de terminer parmi les trois premiers d'une compétition réunissant huit nations. Deux autres tournois, offrant également 6 tickets au total pour les deux genres, se dérouleront à Oman, pour les messieurs, et à Ranchi en Inde, pour les dames.

À Valence, outre l'Espagne (FIH-8), pays-hôte, les joueurs de Michel van den Heuvel, classés au 2e rang mondial affronteront la Corée du Sud (FIH-10), l'Irlande (FIH-13), le Japon (FIH-15), l'Autriche (FIH-19), l'Égypte (FIH-20) et l'Ukraine (FIH-29). De leur côté, les protégées de Raoul Ehren, médaillées d'argent au dernier Euro et 4e mondiales, auront comme adversaires la Grande-Bretagne (FIH-7), l'Espagne (FIH-8), la Corée du Sud (FIH-12), l'Irlande (FIH-13), le Canada (FIH-16), la Malaisie (FIH-18) et l'Ukraine (FIH-28).