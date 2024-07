Retin Obasohan quitte l'Italie pour rejoindre Manresa en Espagne

Obasohan, 30 ans, va connaître son neuvième club différent en neuf saisons. Après sa sortie de l'université d'Alabama, il a joué pour Avellino en Italie, Oettinger en Allemagne, les Motor City Criuse en G-League, la ligue de développement de la NBA, à Bamberg en Allemagne, à Nymburk en Tchéquie, à l'Hapoel Jérusalem en Israël, à l'ASVEL en France et enfin à Tortona.

La saison dernière, il a compilé 8,5 points, 2,6 rebonds et 2,5 assists de moyenne en championnat et 11,1 points, 4 rebonds et 3,4 assists en Ligue des Champions. L'Anversois retrouvera notamment Tortona dans le groupe G de la prochaine Ligue des Champions.