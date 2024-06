Ruben Verheyden passe en finale du 1.500 m sans Ismael Debjani ni Jochem Vermeulen

Dans la première course, Ruben Verheyden s'est faufilé dans la dernière ligne droite pour s'assurer une place dans le top 6. Il a réussi à remonter du cœur du peloton jusqu'à la 3e place en 3:44.19, loin de son meilleur temps sur la distance (3:33.62). Le Britannique Neil Gourley s'est montré le plus rapide en 3:44.05.

Le recordman de Belgique Ismael Debjani (3:33.06) et Jochem Vermeulen n'ont pas réussi à briller dans la deuxième série. Une chute dans le dernier tour a perturbé la course des deux concurrents belges, et Vermeulen a même été emmené au tapis. Il s'est relevé et est parvenu à terminer en 8e position (3:40.21), tandis que Debjani n'a pu faire mieux qu'une 12e place, avec un chrono de 3:42.57.

Le Norvégien Jakob Ingebrigtsen a survolé la deuxième série, en terminant en tête sans forcer, en 3:37.65. Il est le champion en titre sur 1.500 m et avait renouvelé son titre européen sur 5.000 m samedi dans la capitale italienne.