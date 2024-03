Rugby: l'arbitre international Mathieu Raynal va prendre sa retraite

L'arbitre français Mathieu Raynal, qui a notamment officié lors des trois dernières Coupes du monde, va prendre sa retraite à la fin de la saison après 18 ans de carrière, a annoncé mardi la Ligue nationale de rugby (LNR).

Raynal, 42 ans, a arbitré près de 350 matches, participant à trois Coupes du monde (2015, 2019 et 2023), 11 Tournois des six nations et huit Rugby Championship, a précisé la LNR. Il a également officié lors de deux finales du Top 14, en 2016 et 2021.