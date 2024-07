Rugby à VII: les Bleus de Dupont montrent la voie du succès à la France

Antoine Dupont superstar! Portés par leur génie, les Bleus du rugby à VII, tombeurs des invincibles Fidjiens (28-7) en finale samedi au Stade de France, ont apporté à la France sa première médaille d'or des JO-2024 après l'argent et le bronze des judokas Luka Mkheidze et Shirine Boukli.

"Il se cache dans les dunes de Sigatoka", s'en était amusé le sélectionneur Jérôme Daret après la qualification de son équipe pour cette finale de rêve. "On est allés fouiller, on a creusé, on a fait un peu de bac à sable là-bas. On n'a pas trouvé, mais on a ramené quand même quelques subtilités".

La réussite des Fidjiens, qui sont au rugby à VII ce que les Brésiliens sont au football, tiendrait surtout selon lui à un précepte simple: "Prendre du plaisir".

Pas forcément habitués à évoluer dans de telles ambiances sur le circuit mondial, assez confidentiel par endroits, ses garçons n'ont pas boudé le leur depuis mercredi au Stade de France.