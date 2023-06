Rutger Smith après la relégation: "C'est entièrement la faute des athlètes absents"

Smith a plaidé pour une participation obligatoire de tous les athlètes soutenus par la fédération et a réitéré ce souhait dimanche soir. "Cela devrait figurer dans leur contrat. Et même si ce n'est pas sur le papier, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas là. Faire un effort pour son pays une fois tous les deux ans, est-ce vraiment trop demander? Femke Bol était quand même là pour les Pays-Bas."

Bien que la première division soit passée de huit à seize pays, la Belgique n'est pas parvenue à s'y maintenir. "Cela n'aurait pas dû arriver", a déclaré Smith après la compétition. "Nous sommes à notre place dans cette division et lors de la prochaine édition en 2025, nous devons absolument assurer notre retour au plus haut niveau."

ll y a eu de fortes déceptions le week-end dernier. "Nous ne pouvons pas rejeter la faute sur les athlètes présents. C'est totalement dû aux athlètes absents. Les coureurs de fond disent qu'ils ne peuvent pas faire des bons chronos ici, mais dans des tournois comme celui-ci, on apprend à terminer une course. Et nos coureurs de fond ont encore beaucoup à apprendre dans ce domaine", a conclu Smith sur un ton ferme.