Shane McLeod retrouve son poste de coach, le Sud-Africain Craig Sieben nommé T2

Shane McLeod, 56 ans, avait déjà dirigé l'équipe nationale belge entre 2015 et 2021 décrochant le titre olympique à Tokyo, ainsi qu'un titre mondial en 2019 et européen en 2018. Les Red Lions ont également remporté sous sa coupe la médaille d'argent aux JO de Rio 2016 et à l'Euro 2017.

Le Néo-Zélandais prend la place de Michel van den Heuvel qui va désormais entraîner le club de Bloemendaal aux Pays-Bas.

Le Sud-Africain Craig Sieben devient lui T2. Il n'y aura cette fois qu'un seul assistant. "L'idée est en effet de travailler avec un staff restreint", a justifié Shane McLeod. "On veut commencer petit parce que dans un staff élargi, il est possible parfois que quelqu'un ne trouve pas sa voie. C'est une stratégie. Et cela laisse la possibilité aussi de pouvoir intégrer à un moment un jeune coach belge. Craig va prendre l'initiative à l'entraînement les deux-trois premiers mois. Nous allons travailler avec un groupe de 34 joueurs, puis nous ferons une évaluation à un moment", a ajouté le coach néo-zélandais qui commence avec les internationaux lundi et qui laisse de très bons souvenirs à ses dirigeants.