Ski alpin: l'Italienne Sofia Goggia domine la descente d'Altenmarkt

Partie avec le dossard 8, Goggia a réussi une superbe manche et a fait la différence sur la partie plate de la piste pour l'emporter devant l'Autrichienne Stephanie Venier (deuxième à 10 centièmes) tandis que l'Autrichienne Mirjam Puchner et l'Italienne Nicol Delago prennent la troisième place ex-aequo (+ 34 centièmes).

Près d'un an que Sofia Goggia n'avait pas gagné en descente! L'intrépide Italienne a renoué avec la victoire dans sa discipline de prédilection samedi en remportant la descente autrichienne d'Altenmarkt-Zauchensee.

Pleine d'engagement comme à son habitude, l'Italienne a passé la ligne d'arrivée en saignant du nez et a poussé un cri de soulagement en voyant qu'elle était en tête. Emue, on l'a vue en pleurs quelques instants plus tard sur les images retransmises par les télévisions.

Il faut dire que la quintuple détentrice du globe de la spécialité, montée sur les podiums de 10 des 12 dernières descentes en Coupe du monde, n'avait pas gagné dans sa discipline de prédilection depuis février 2023.

- 2e victoire de l'hiver -