Ski alpin: Stuhec et Kriechmayr dominent les dernières descentes

La Slovène Ilka Stuhec et l'Autrichien Vincent Kriechmayr ont dominé les descentes des finales de la Coupe du monde de ski alpin mercredi en Andorre.

Alors que le gros globe (pour Mikaela Shiffrin et Marco Odermatt) et les petits globes de la descente (pour Aleksander Aamodt Kilde et Sofia Goggia) étaient déjà attribués, la course n'offrait pas de suspense pour les différents classements.