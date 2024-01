Ski de vitesse: le recordman du monde Simon Billy veut aller encore plus vite

En mars 2023, il s'était élancé du haut de la piste de Chabrières, chez lui à Vars (Hautes-Alpes), et l'avait dévalée dans sa tenue rouge en latex à une vitesse jamais atteinte auparavant, décrochant du même coup le record du monde de cette discipline extrême et son deuxième titre de champion du monde.

Le Français Simon Billy, recordman du monde de ski de vitesse (255,5 km/h en mars 2023), lance son hiver dimanche en Coupe du monde avec pour objectif d'aller encore plus vite... Et il rêve même des Jeux olympiques.

"J'ai eu ce record du monde, c'était un rêve de gosse qui s'est transformé en objectif et je l'ai réalisé l'année dernière", a-t-il raconté à l'AFP. "Mais je n'en ai pas assez, maintenant je m'inscris sur autre chose et je veux être le premier à passer la barre des 260 km/h."

"La performance est puissante", raconte le skieur de 32 ans, qui baigne dans le ski de vitesse depuis tout petit puisque son père est un ancien recordman du monde. "Le feeling qu'on ressent à 250 km/h, c'est vraiment trop bon."

A cette vitesse, "on a le temps qui s'arrête et c'est quelque chose d'assez incroyable à vivre", poursuit-il. "Ca dure 15 secondes mais quand je fais mes descentes, j'ai l'impression que c'est interminable et on a vraiment la sensation que le corps se déplace dans le temps et dans l'espace. C'est ultra grisant."

- Bientôt discipline olympique? -