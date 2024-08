Thomas Carmoy, guidé par Tia Hellebaut, détendu mais ambitieux avant ses débuts aux Jeux

Passé de peu à côté des Jeux de Tokyo en 2021, le Carolo de 24 ans s'est fixé un objectif avant son entrée en lice mercredi. "Si je saute à mon plus haut niveau, je suis capable d'effacer 2m27 ou 2m29 (son record personnel, ndlr). Cela devrait me permettre d'entrer en finale. Je vais y aller barre après barre, on verra bien où cela mène."

Entraîné depuis fin 2023 par Tia Hellebaut, il a bouleversé ses habitudes à l'aube d'une saison cruciale. "On a changé énormément de choses, et on continue à le faire, de semaine en semaine. Ça a été dur, long et parfois embêtant mais je sais que tout ça va payer car la forme est présente", a expliqué Carmoy, 4e à l'Euro de Rome en juin.