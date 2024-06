Thomas Carmoy, qualifié pour la finale de la hauteur: "Comme on l'espérait"

La Carolo a passé 2m12, 2m17 et 2m21 au premier essai et n'a pas dû monter plus haut. Il ne restait que treize sauteurs et ils reviendront tous mardi soir. La barre de qualification avait été fixée à 2m28.

"S'il avait fallu sauter 2m25 (sa meilleure performance de la saison, Ndlr), je crois que j'en aurais été capable. Les sensations sont bonnes. Comme on l'espérait. La fatigue est partie. J'ai pu montrer que j'avais confiance en moi. Les qualifs ne sont jamais faciles. Le moment clé était de passer 2m21 au 1er essai. Et en le faisant, je me sentais vraiment bien."