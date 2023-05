Thomas Detry avant le Soudal Open: "Célébrer ma première victoire ici serait fantastique"

Les deux joueurs ayant leur résidence à Dubaï, ils ont été surpris par les conditions météorologiques "typiquement" belges: "Je suis à ma place", s'est ainsi amusé Detry. "Ce serait fantastique de remporter ma première victoire ici. J'avance pas à pas dans ma carrière. Il était logique d'aller aux États-Unis après avoir obtenu ma carte pour le PGA Tour. Ça a été un peu difficile de s'adapter et j'ai souvent eu l'impression d'être seul. Je forme une équipe avec ma famille. Le golf là-bas est différent de celui joué ici, avec de beaux parcours, mais beaucoup plus longs. L'année dernière, je n'avais pas réussi à passer le cut à Schilde, mais j'étais dans une période difficile et je venais de changer de caddie. Cette année, je serai à fond."

Colsaerts se sent de nouveau en forme après des problèmes de santé, même s'il estime que son golf "n'est pas encore ce qu'il devrait être". "Peut-être que je brillerai dimanche. Je suis maintenant vice-capitaine pour la prochaine Ryder Cup et me consacre entièrement au suivi des joueurs. Cette compétition a joué un rôle important dans ma vie et faire désormais partie de l'équipe me procure une immense satisfaction".