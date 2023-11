Tia Hellebaut et François Gourmet vont coacher Thomas Carmoy

Le meilleur sauteur en hauteur belge Thomas Carmoy sera désormais coaché par Tia Hellebaut, la championne olympique de Pékin en 2008, mais aussi François Gourmet. Le Carolo et la recordwoman de Belgique de la hauteur (2m05) ont officialisé la nouvelle sur leur compte Instagram jeudi. La collaboration avait été annoncée à la mi-septembre sous réserve de finalisation notamment sur le plan financier. Elle s'étend en principe jusqu'aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028.

On se souvient que Carmoy, 23 ans, s'était retrouvé sans entraîneur cinq jours avant les Mondiaux de Budapest cet été. Marc Muryn, qui s'occupait de lui depuis dix ans, reprochait à son athlète un manque de professionnalisme. Roger Lespagnard avait été dépêché à la dernière minute pour le coacher dans la capitale hongroise. Cela n'avait pas suffi pour permettre à Carmoy de se hisser en finale (15e avec 2m25). Le record de l'athlète qui vient de rejoindre le CABW, double médaillé de bronze aux championnats d'Europe en salle en 2021 et 2023 et qui bénéficie du soutien financier de la Défense nationale, se situe à 2m29 tant en plein air qu'en salle.

Il s'agira d'une première expérience pour Tia Hellebaut en tant que coach d'un athlète de haut niveau. Elle pourra prendre conseil, si besoin est, auprès de son mari (et ex-entraîneur) Wim Vandeven.