Tibo Vyvey et Niels Van Zandweghe en finale B après leur 5e place en demi-finale d'aviron

Tibo Vyvey et Niels Van Zandweghe n'ont pas réussi à se hisser en finale A de l'épreuve du deux de couple poids léger en aviron des Jeux Olympiques de Paris. Mercredi matin, au stade nautique de Vaires-sur-Marne, nos représentants ont pris la 5e place de la première demi-finale en 6:30.49.

Vyvey et Van Zandweghe sont partis prudemment, passant en 6e position aux 500m, avant de prendre la 5e place dès les 1.000m. Ils se sont rapprochés à moins d'une seconde de la 3e place aux 1.500m, mais dans le sprint final ils ont été distancés et terminé à 4.50 secondes des Tchèques Miroslav Vrastil et Jiri Simanek, troisièmes et dernier qualifiés (6:25.99).

La victoire est revenue facilement aux Irlandais Paul O'Donovan et Fintan McCarthy en 6:21.88 devant les Suisses Raphael Ahumada et Jan Schaeuble (6:24.31).

Les Français Ferdinand Ludwig et Hugo Beurey ont pris la 4e place (6:26.60) et les Argentins Pedro Dickson et Alejandro Colomino la 6e (6:51.59). Ces deux bateaux disputeront aussi la finale B.

Après leur 3e place en séries dimanche, Vyvey et Van Zandweghe avaient dû avoir recours aux repêchages lundi. Ils avaient gagné leur course et ainsi acquis leur pass pour les demi-finales.