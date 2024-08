Timothy Herman évalue ses options après son élimination du lancer du javelot

Le Belge a qualifié sa prestation au Stade de France de "décevante". "J'ai tout donné pour être à mon meilleur niveau ici et livrer ma meilleure performance de la saison. Je visais 82 voire 83 mètres et on voit que c'est effectivement cette distance qu'il fallait atteindre pour accéder à la finale." Son javelot s'est finalement planté à 79m42, alors qu'il lui fallait atteindre les 82m91.

Timothy Herman avait pourtant débuté son concours avec confiance. "Durant l'échauffement, mes faiblesses techniques semblaient avoir toutes disparues. J'ai cru qu'aujourd'hui serait une journée où toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Je me sens au meilleur de ma forme comme jamais auparavant. Le défi, quand on allie force et vitesse, c'est d'être encore meilleur techniquement pour les combiner parfaitement dans un lancer."