Top 14: Bordeaux-Bègles balaye le Stade français, le Racing 92 tombe à Castres

Giflé en finale du Top 14 par le Stade toulousain (59-3), Bordeaux-Bègles et ses trois quarts prolifiques ont retrouvé leur allant offensif pour balayer le Stade français (46-19).

Bordeaux-Bègles s'est sereinement imposé face au Stade français samedi, lors de la 1ère journée du Top 14, au cours de laquelle le Racing 92 et sa recrue star Owen Farrell se sont inclinés dans les dernières secondes à Castres.

Romain Buros, Damian Penaud, Maxime Lucu et Nicolas Depoortere: dans un stade Chaban-Delmas comble, c'est plus de la moitié de la ligne arrière de l'UBB qui y est allée de son essai dans une première période où les Parisiens n'ont pas vu le jour, trop indisciplinés et enfermés dans leur camp.

Au retour des vestiaires, les joueurs de Laurent Labit ont retrouvé davantage de maitrise et inscrit deux essais grâce au pilier Sergo Abramishvili et au troisième ligne Sekou Macalou. L'UBB a repris le large dans les dernières minutes pour arracher le bonus offensif mais Macalou est venu contrecarrer le plan bordelais en signant un doublé après la sirène.

. Ambadiang punit le Racing 92

Valentine CHAPUIS

Pour la première sortie en Top 14 de l'ouvreur anglais aux 112 sélections Owen Farrell, le Racing 92 a dû se contenter d'un point de bonus défensif sur la pelouse de Castres, vainqueur (31-28) grâce à un essai juste avant la sirène de son ailier Christian Ambadiang.