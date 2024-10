Top 14: Toulouse retrouve Dupont, le Racing 92 face au défi de Toulon

Ce retour tombe à point nommé pour le Stade toulousain, battu à domicile contre l'UBB (16-12) puis à Castres (28-23). Sans non plus réellement douter de ses forces après une saison exceptionnelle, doublé Champions Cup - Top 14 à la clé. "Il ne faut pas qu'on se mette non plus la tête au fond du seau. On n'était pas loin sur les deux derniers matches", relativise le troisième ligne Anthony Jelonch.

Si la fête est finie pour Toulouse et Dupont, elle n'a jamais débuté cette saison au Racing 92. Vainqueurs à Vannes (27-24) sans totalement se rassurer malgré des progrès dans le jeu d'avants, les Franciliens, dixièmes du championnat, doivent remettre le bleu de chauffe face à Toulon.

"Il y a plein de choses à améliorer, on ne peut pas boucher tous les trous", a reconnu en conférence de presse l'entraîneur de l'attaque du Racing Frédéric Michalak. "C'est un championnat où tout va très vite, c'est un peu une machine à laver."