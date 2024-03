Toumani Camara confirme sa polyvalence, mais Portland cède largement à Houston

Toumani a été le second joueur le plus utilisé parmi les joueurs de Portland. En 35 minutes, il a réussi 12 points (4/9 dont 1/3 à 3 pts, 3/3 aux lancers francs), 5 rebonds, 2 contres, 2 interceptions. En revanche, il a commis 4 des 16 turnovers de son équipe et 4 fautes personnelles. Seul le meneur remplaçant Dalano Banton a joué davantage. Il est vrai qu'il était très en réussite. Il a marqué 28 points (11/21), pris 11 rebonds et donné 5 assists en 39 minutes.

Portland reste 14e à l'Ouest (19 victoires, 53 défaites) et est officiellement éliminé de la course aux playoffs et playins à dix journées de la fin de la saison régulière.