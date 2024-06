Treize titres et trente-huit médailles belges ont été remportés aux championnats d'Europe

Les 26e championnats d'Europe d'athlétisme se déroulent à Rome du 7 au 12 juin. La Belgique espère battre son record de médailles dans une même édition (six à Berlin en 2018: trois en or, deux en argent et une en bronze). Son bilan dans les vingt-cinq premières éditions est de 13 titres, dont dix individuels, et 38 médailles.