Très fière de son résultat sur 100 m, Julien Alfred voulait gagner pour confirmer

À Bruxelles, Alfred a dominé la compétition. "C'est incroyable de pouvoir terminer ma saison de cette manière", a-t-elle confié. "Je suis fière de moi. Après Zurich, j'ai eu un petit coup de mou, car j'y ai moins bien couru et j'ai lu des commentaires disant que je n'étais qu'une athlète éphémère. C'était dur à lire, mais cela m'a donné l'énergie de prouver le contraire à Bruxelles. J'ai essayé de rester détendue et de profiter de ma dernière course de l'année, et ça a fonctionné."

Les conditions étaient difficiles vendredi soir. "Il faisait très froid, mais pour moi, les titres sont beaucoup plus importants que les chronos, donc le fait qu'il faisait trop froid pour réaliser des temps exceptionnels n'était pas un problème", a ajouté Alfred, qui s'attend à une folle réception prochainement. "Je retourne maintenant à Sainte-Lucie, où je ne suis pas encore retournée depuis ma victoire olympique. Ce sera une grande fête, et j'ai hâte d'y être."