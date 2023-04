Trois équipes belges et plusieurs Red Lions engagés jeudi et vendredi en quarts de finale

Le Racing, chez les messieurs, ainsi que la Gantoise, chez les messieurs et les dames, défendront les chances belges jeudi et vendredi en quarts de finale de l'Euro Hockey League (EHL), au Wagener Stadion d'Amstelveen. Outre ces trois équipes, plusieurs Red Lions participeront également au tournoi, avec Arthur Van Doren qui défendra son titre acquis l'an dernier avec les Néerlandais de Bloemendaal, Vincent Vanasch et son club allemand du Rot-Weiss Cologne, ainsi qu'Alexander Hendrickx, Florent Van Aubel et Sébastien Dockier sous les couleurs de Pinoké, le club organisateur.