Trop juste contre le Sporting, Charleroi est repêché en tant que 'lucky loser'

Comme mardi avant d'arracher in extremis une égalisation un rien flattée, Charleroi a été dominé et a dû se livrer une longue et épuisante course-poursuite à Lisbonne avant de s'incliner logiquement devant un adversaire plus consistant.

Pourtant, le Spirou est bien entré dans la partie, prenant un instant trois longueurs d'avance, lui qui était contraint à s'imposer, même sur le plus petit écart pour être assuré de prolonger sa campagne européenne. Une bien meilleure adresse conjuguée à leur domination au rebond (48 à 35) ont alors permis aux Portugais de se détacher progressivement.